Son Dakika
NEVÜ Öğrencilerinin TÜBİTAK Başarısı
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Öğrencileri, TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destek Programından destek almaya hak kazandı
Nevşehir 03.03.2020, 15:46
Danışmanlığını Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Çeribaş’ın yaptığı “Nevşehir’de Kadın Folkloru” başlıklı proje önerisi, TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazandı.