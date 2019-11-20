NEVÜ öğrencilerine uygulamalı yangın eğitimi verildi
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (nevü)’de Öğrenim Gören Öğrencilere ‘iş Sağlığı Ve Güvenliği’ Dersi Kapsamında Uygulamalı Yangın Eğitimi Verildi.
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)’de öğrenim gören öğrencilere ‘İş Sağlığı ve Güvenliği’ dersi kapsamında uygulamalı yangın eğitimi verildi.
NEVÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. M. Cüneyt Bağdatlı tarafından verilen ‘İş Sağlığı ve Güvenliği’ dersi kapsamında Nevşehir AFAD İl Müdürlüğü teknik personeli tarafından uygulamalı yangın eğitimi düzenlendi.
İş Sağlığı ve Güvenliği derslerinin teorikten ziyade uygulamalı olarak verilmesi gerektiğine dikkat çeken Doç. Dr. M. Cüneyt Bağdatlı, öğrencilerin saatlerce uygulamalı olarak gördükleri iş güvenliği müdahalelerinin sınıf ortamında verilen onlarca saat dersten daha faydalı olduğunu, bizzat görme ve uygulamanın hafızalardan çıkmayacak büyük kazanımlara yol açtığını vurguladı.
Yangın müdahale eğitiminde yangın söndürücü tüpler ile uygulama yapan öğrenciler de, bu tür eğitimlerin sürekli olarak belirli periyotlarda uygulamalı olarak düzenlenmesinin kendileri açısından büyük önem arz ettiğini ifade ettiler.
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