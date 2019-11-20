NEVÜ öğrencilerine uygulamalı yangın eğitimi verildi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)’de öğrenim gören öğrencilere ‘İş Sağlığı ve Güvenliği’ dersi kapsamında uygulamalı yangın eğitimi verildi.

NEVÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. M. Cüneyt Bağdatlı tarafından verilen ‘İş Sağlığı ve Güvenliği’ dersi kapsamında Nevşehir AFAD İl Müdürlüğü teknik personeli tarafından uygulamalı yangın eğitimi düzenlendi.

AFAD personeli yangınlarla ilgili öğrencilere teorik bilgiler aktardıktan sonra, üniversitenin kampüs alanında ateş yakılarak yangın söndürücü tüplerinin kullanımı ve yangına müdahale konularında öğrencilere uygulamalar yaptırıldı.

İş Sağlığı ve Güvenliği derslerinin teorikten ziyade uygulamalı olarak verilmesi gerektiğine dikkat çeken Doç. Dr. M. Cüneyt Bağdatlı, öğrencilerin saatlerce uygulamalı olarak gördükleri iş güvenliği müdahalelerinin sınıf ortamında verilen onlarca saat dersten daha faydalı olduğunu, bizzat görme ve uygulamanın hafızalardan çıkmayacak büyük kazanımlara yol açtığını vurguladı.

Yangın müdahale eğitiminde yangın söndürücü tüpler ile uygulama yapan öğrenciler de, bu tür eğitimlerin sürekli olarak belirli periyotlarda uygulamalı olarak düzenlenmesinin kendileri açısından büyük önem arz ettiğini ifade ettiler.