NEVÜ öğrencilerinden “Küçük Kalplere Sıcak Dokunuş”
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (nevü) Öğrencileri, Kış Gününde Gönülleri Isitan Örnek Olacak Bir Etkinlikle Kardeş Öğrenciler İçin Yardım Kermesi Düzenledi.
Nevşehir 19.12.2019, 09:24 19.12.2019, 10:53
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Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) öğrencileri, kış gününde gönülleri ısıtan örnek olacak bir etkinlikle kardeş öğrenciler için yardım kermesi düzenledi.
Küçük kalplere sıcak bir dokunuş için, İlçe Kaymakamı Ömer Faruk Duman, Kozaklı Belediye Başkanı Akif Kabukçuoğlu ve Kozaklı MYO Müdürü Öğr. Gör. Muhammed Özalp’ın da büyük destek verdiği bu anlamlı etkinliğe katkıda bulunabilmek amacıyla diğer üniversite öğrencileri ve Kozaklı halkı büyük ilgi gösterdi.
Gönüllü öğrencilerin daha fazla kitleye ulaşmak amacıyla oluşturdukları kermes alanın dışında, ilçe esnafına ve sokaklarda vatandaşlara ulaşmaları da ayrıca takdirle karşılandı.
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