NEVÜ öğrencileri Zeytin Dalı Harekatı’na destek için kermes düzenledi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’na destek amacıyla kermes düzenledi.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Yeniler Kulübü ve İlahiyat Fakültesi Öğrenci Temsilciliği tarafından organize edilen ve iki süren kermesten elde edilecek gelir, Zeytin Dalı Harekatı için Afrin bölgesinde bulunan askerlere gönderilecek.

İlahiyat Fakültesi öğrenci temsilcisi Muhammet Mustafa Kaynar, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi öğrencileri olarak Afrin’de görev yapan Mehmetçiklere moral ve destek vermek amacıyla bir araya gelerek kermes düzenlediklerini söyledi.

Kaynar, “Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Yeniler Kulübü ve İlahiyat Fakültesi Öğrenci Temsilciliği olarak Afrin’de görev yapan Mehmetçiğimize ve ülkemizin her karış toprağında gece gündüz demeden mücadele eden güvenlik güçlerimize destek olmak amacıyla ikin gün süren kermes düzenledik. Güvenlik güçlerimiz vatanımız ve bizler için canlarını ortaya koyarken bizde elimizden geleni yaparak Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu göstermek istedik. Kermesimizin gelirlerini de Mehmetçiğimize bağışlayacağız. Bu anlamlı organizasyonumuza destek veren Rektörümüz Prof. Dr. Mazhar Bağlı ve yönetimi ile öğrenci arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu vesileyle Afrin’de şehit olan Mehmetçiğimize ve tüm şehitlerimize bir kez daha Cenab-ı Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz” dedi.