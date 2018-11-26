NEVÜ Öğrencileri TRT Haber’e Konuk Oldu

TRT Haber kanalında 24 Kasım Cumartesi günü ekrana gelen Gönüllü Elçiler programı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’nde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Programda, NEVÜ’de öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin eğitim, yaşam, kültür ve sosyal etkinliklere katılımlarına yer verildi.

Dünyanın farklı bölgelerinden gelen ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrencilerin hikayelerinin anlatıldığı ‘Gönüllü Elçiler’ programında öğrenciler, Türkiye’de ve Nevşehir’de nasıl yaşam sürdüklerini, neler öğrendiklerini, Türk kültürünü ve daha bir çok yönlerini izleyicilerle paylaştılar.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı’nın da konuk olduğu programda öğrenciler Rektör Bağlı ile birlikte çömlek yapıp ata bindiler. Programda konuşan NEVÜ Rektörü Bağlı, “NEVÜ olarak özellikle bizim üniversitemizin ihtisaslaşmış olduğu rekabet üstünlük alanlarının hangilerinin olduğunu yurt dışındaki öğrencilerimizle gittiğimiz eğitim fuarlarında anlatmaya çalışıyoruz. Yurt dışında diğer bağlantılı partner olduğumuz üniversitelere de aynı şekilde kendi farklılığımızı ortaya koymaya gayret ediyoruz” dedi.