NEVÜ Öğrencileri fidanları toprakla buluşturdu

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)’de eğitim-öğretim gören öğrenciler, yeşil üniversite projesi kapsamında başlatılan ağaçlandırma çalışmaları kapsamında fidanları toprakla buluşturdu.

NEVÜ Genel Sekreteri Nihat Çavuşoğlu, Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ahmet Oğuz, Tarih ve Kültür Topluluğu Akademik Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Saraç, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Ümit Eğribaş ve öğrenciler, Tarih ve Kültür Topluluğu tarafından düzenlenen ve geleneksel hale getirilen “Geleceğimiz İçin Sende Bir Fidan Dik” etkinliğinde bir araya geldi.

Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünün de destek verdiği etkinlik kapsamında öğrenciler, Rektörlük binası çevresine 150 fidan dikerek, can suyu verdi.