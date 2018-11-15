NEVÜ Öğrencileri “Altın Kepçe”den 17 Madalya ve 2 Merit ödülü ile döndü

Uluslararası ve ulusal çapta önemli başarılara imza atan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz Meslek Yüksekokulu (ÜSET MYO) Aşçılık Programı öğrencileri “7. Alanya Belediyesi ve Altın Kepçe Uluslararası Yemek Yarışması”ndan 1 altın, 1 gümüş ve 15 bronz madalyayla döndü.

Alanya Belediyesi ve Altın Kepçe Aşçılar Derneği tarafından “7. Alanya Belediyesi & Altın Kepçe Uluslararası Yemek Yarışması” 7 - 9 Kasım 2018 tarihleri arasında Alanya’da gerçekleştirildi. 7 ülke, 30 üniversite, 28 lise, 800 yarışmacı ve 10 bin ziyaretçiyi ağırlayan yarışmaya Nevşehir ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesini temsilen NEVÜ Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz Meslek Yüksekokulu (ÜSET MYO) Aşçılık Programı öğrencileri Öğr. Gör. Osman Özer koordinatörlüğünde katılarak temsil etti.

Türk ve dünya mutfağının ünlü şeflerini buluşturan ve Akdeniz Bölgesi’nin en büyük ve en kapsamlı yarışmasına katılan NEVÜ ÜSET MYO Aşçılık Programı öğrencileri; Selin Türkmen ‘Türk Mutfağı’ klasmanında birincilik elde ederek altın madalya, Nazlıcan Özalp ‘Balık’ klasmanında ikincilik elde ederek gümüş madalya, Yalçın Barış ‘Balık’ kategorisinde bronz madalya, İsmail Has ‘Balık’ kategorisinde bronz madalya, Duygu Can ‘Yöresel’ kategoride bronz madalya, Gözde Gökçe ‘Yöresel’ kategoride bronz madalya, Fatmanur Küçük ‘Yöresel’ kategoride bronz madalya, Kerim Talha Başoğlu ‘Yöresel’ kategoride bronz madalya, Mehmet Akif Uysal ‘Yöresel’ kategoride bronz madalya, Fatma Sakallı ‘Türk Mutfağı’ kategorisinde bronz madalya, Mert Aktaş ‘Türk Mutfağı’ kategorisinde bronz madalya, Yunus Kundak ‘Türk Mutfağı’ kategorisinde bronz madalya, Özken Öztürk ‘Yıldız Öğrenci’ kategorisinde bronz madalya, Rabia Erçoban ‘Avokado’ kategorisinde bronz madalya, Arzu Filiz ‘Kuzu’ kategorisinde bronz madalya, Onur Aktaş ‘Kuzu’ kategorisinde bronz madalya, Aleyna Sarıoğlu ‘Tatlı’ kategorisinde bronz madalya, Selen Aydoğan ‘Tatlı’ kategorisinde merit ve Mustafa Onur Özdemir ‘Türk Mutfağı’ kategorisinde merit ödülleri elde ettiler.

Öğr. Gör. Osman Özer ve ödül alan öğrencileri makamında ağırlayan ÜSET MYO Müdürü Doç. Dr. Aziz Gökhan Özkoç, elde ettikleri başarılardan dolayı kendilerini tebrik etti. Öğrenciler ise yarışma boyunca kendilerine maddi ve manevi desteklerinden dolayı başta NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı olmak üzere, Ürgüp Belediye Başkanı Fahri Yıldız, KAPTİD Başkanı Yakup Dinler, ÜSET MYO Müdürü Doç. Dr. Aziz Gökhan, Genel Sekreter Nihat Çavuşoğlu ile İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Fatih Mehmet Sürmeli’ye teşekkürlerini sundular.