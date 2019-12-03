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NEVÜ Kapadokya Teknopark ‘’Kendi DNA’mı Keşfediyorum’’ atölyesinde çocukları ağırladı
Gözleme Dayalı Bilgi Toplama, Elde Edilen Bilginin Yorumlanabilmesi, Neden-sonuç İlişkisi Açısından Gerekli Çikarimlarin Yapılabilmesi, Gelecek Nesillere Araştırma Ve Geliştirme Kültürünün Aktarılması Faaliyetleri Kapsamında Geleceğimiz Olan Çocuklarin Erken Yaşlarda Teknoloji, Bilim, Proje Kavramları İle Tanışmalarına Büyük Önem Veren Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (nevü) Kapadokya Teknopark, Çocuklara Yönelik Atölye Çalişmalarini Hayata Geçiriyor.
Nevşehir 03.12.2019, 15:30
Gözleme dayalı bilgi toplama, elde edilen bilginin yorumlanabilmesi, neden-sonuç ilişkisi açısından gerekli çıkarımların yapılabilmesi, gelecek nesillere araştırma ve geliştirme kültürünün aktarılması faaliyetleri kapsamında geleceğimiz olan çocukların erken yaşlarda teknoloji, bilim, proje kavramları ile tanışmalarına büyük önem veren Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Kapadokya Teknopark, çocuklara yönelik atölye çalışmalarını hayata geçiriyor.
DNA ile ilgili soruların cevaplarını hem teorik hem de pratik olarak alan çocuklar, deney setlerini ve katılım sertifikalarını alarak günü mutlulukla bitirdiler.
12 Ocak 2020 tarihinde düzenlenecek bir sonraki etkinlik “Devremi Tasarlıyorum Atölyesi” olarak planlandı.
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