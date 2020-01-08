NEVÜ İzci Kulübünden Kardan İzler Kampı

NEVÜ İzci Kulübü Akademik Danışmanı Arş. Gör. Dr. Canan Paşalıoğlu eşliğinde NEVÜ İzci Kulübü üyesi öğrenciler, Çankırı Ilgaz Ilısılık Sezginler Tesislerinde "Kardan İzler” temalı kamp yaptı. 04-06 Ocak 2020 tarihlerinde gerçekleştirilen kampta öğrencilere; izci disiplini, kamp hayatı, hayati idame, pusula ile yön bulma, iglo yapımı, ilk yardım, sabah sporu, gece faaliyetleri ve doğanın korunması konusunda bilinçli olma eğitimleri verildi.

“Ateş Gecesi” olarak adlandırılan kampın son gecesinde İzci Kulübü öğrencilerinin hazırladığı skeçler, oyunlar ve yarışmaların yer aldığı eğlenceler düzenlenirken, faaliyetlerde başarılı olan izcilere çeşitli hediyeler verildi.

Kamp çevre temizliğinin yapılması ile tamamlanırken, kampa katılan öğrenciler kendilerine desteklerinden dolayı NEVÜ yönetimine, Çankırı Ilgaz Belediyesine, Üniversiteli İzciler Derneğine ve NEVÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına teşekkürlerini sundular.