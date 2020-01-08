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NEVÜ İzci Kulübünden kardan izler kampı
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (nevü) İzci Kulübü Etkinliklerine Bir Yenisini Daha Ekleyerek "kardan İzler" Temasıyla Kış Kampı Düzenledi.
Nevşehir 08.01.2020, 16:53
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) İzci Kulübü etkinliklerine bir yenisini daha ekleyerek "Kardan İzler" temasıyla kış kampı düzenledi.
“Ateş Gecesi” olarak adlandırılan kampın son gecesinde İzci Kulübü öğrencilerinin hazırladığı skeçler, oyunlar ve yarışmaların yer aldığı eğlenceler düzenlenirken, faaliyetlerde başarılı olan izcilere çeşitli hediyeler verildi.
Kamp çevre temizliğinin yapılması ile tamamlanırken, kampa katılan öğrenciler kendilerine desteklerinden dolayı NEVÜ yönetimine, Çankırı Ilgaz Belediyesine, Üniversiteli İzciler Derneğine ve NEVÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına teşekkürlerini sundular.