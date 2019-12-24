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NEVÜ ile Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü arasında proje anlaşması
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (nevü) Proje Ofisi Çalişmalari Kapsamında Eğitim Fakültesi Öğ. Üyesi Doç. Dr. Sevtap Günay Köprülü Ve Nevü Kariyer Merkezi Müdürü Dr. Öğ. Üyesi Emine Zehra Turan, Engelli Ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Uzman Doktor Orhan Koç’u Ziyaret Ederek Üniversite Adına Bir Takım Temaslarda Bulundu.
Nevşehir 24.12.2019, 15:24
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Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) proje ofisi çalışmaları kapsamında Eğitim Fakültesi Öğ. Üyesi Doç. Dr. Sevtap Günay Köprülü ve NEVÜ Kariyer Merkezi Müdürü Dr. Öğ. Üyesi Emine Zehra Turan, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Uzman Doktor Orhan Koç’u ziyaret ederek üniversite adına bir takım temaslarda bulundu.
Köprülü ve Turan ziyaretleri sonunda Nevşehir Bakım Rehabilitasyon Aile Dayanışma Merkezinde engelli bireyler tarafından hazırlanmış olan ‘ebru tablosu’ ile Rektörlük adına Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi plaketini Genel Müdür Orhan Koç’a, takdim ettiler.
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