Son Dakika
NEVÜ Hayvanları Koruma ve Yaşatma Kulübü ve Kavak Belediyesinden anlamlı etkinlik
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Hayvanları Koruma Ve Yaşatma Kulübü Ve Kavak Belediyesi İşbirliği İle Soğukların Hissedildiği Kış Günlerinde Sokak Hayvanlarının Yaşam Mücadelesi Zorlaştığı Bu Zamanlarda Yem Ve Yem Kapları Dağıtarak Zor Günleri Geçirmelerini Olanak Sağladılar.
Nevşehir 16.01.2020, 14:31 16.01.2020, 15:26
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Hayvanları Koruma ve Yaşatma Kulübü ve Kavak Belediyesi işbirliği ile soğukların hissedildiği kış günlerinde sokak hayvanlarının yaşam mücadelesi zorlaştığı bu zamanlarda yem ve yem kapları dağıtarak zor günleri geçirmelerini olanak sağladılar. Kampüs içerisindeki ve çevresindeki sokak hayvanlarının daha rahat yiyecek bulabilmeleri için NEVÜ Hayvanları Koruma ve Yaşatma Kulübü öğrencileri sokak kedi ve köpekleri için mama ve su kapları hazırlayarak NEVÜ kampüsü içerisine ve çevresine yerleştirdiler.
NEVU Hayvanları Koruma Ve Yaşatma Kulübü yapılan bağışlarla sokak hayvanlarına yardımlarını çeşitli faaliyetlerle sürdürüyor.