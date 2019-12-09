NEVÜ Hacıbektaş MYO ‘dan Nevşehir Devlet Hastanesine Teknik Gezi

NEVÜ Hacıbektaş Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Dr. Gökhan Keven koordinesinde, Yüksekokul Müdürü ve Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Serdar Çiçek, Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Muhammet Ali User ve Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programı öğrencilerinin katılımıyla düzenlenen teknik gezide, Nevşehir Devlet Hastanesinde görevli Biyomedikal Teknikeri Ahmet Öztürk tarafından öğrencilere hastanelerde mevcut olan tıbbi cihazlar, kullanımları ve muhtemel arızaları hakkında bilgi verildi.

Öğrenciler ilk olarak tıbbi görüntüleme cihazlarından olan; Tomografi, MR, Röntgen, Ultrason, Nükleer Tıp Görüntüleme Cihazı ve Vücut İçi Görüntüleme Cihazları hakkında bilgi edindiler. Tıbbi görüntüleme cihazlarının ardından Otoklav, Etüv ve Kimyasal sıvı ve gazlar kullanılarak yapılan strerilazyon cihazlarının çalışmaları, arızaları ile sterilazyon işlem süreçleri üzerine öğrencilere bilgi verildi. Daha sonra hastanede mevcut olan diğer Hasta Başı Monitörü, Aspiratör, Koter gibi çeşitli tıbbi cihazların çalışması ve arızaları hakkında öğrenciler incelemede bulundular.

Öğrenciler ayrıca hastanede bulunan merkezi tıbbi gaz sistemleri ve havalandırma sistemlerini de incelediler. Son olarak hastane bulunan biyomedikal teknik servis bölümü gezilerek biyomedikal teknik servisin görevleri, çalışmaları ve çalışma ortamı hakkında öğrencilere eğitim verildi.

Yüksekokul Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Serdar Çiçek, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi programı kapsamındaki tüm tıbbi cihazların Yüksekokul laboratuvarlarında olmasının imkansız olduğunu bu nedenle öğrencilerin hastane ortamında tıbbi cihazları incelemelerinin mesleki gelişimleri için çok önemli olduğunu söyledi. Hastane ortamı dikkate alındığından dolayı, programdaki tüm öğrencilerin teknik gezi kapsamına alınamadığını belirten Çiçek, teknik geziye katılamayan diğer öğrenciler için de bahar döneminde ikinci defa hastaneye teknik gezi düzenleneceğini söyledi.