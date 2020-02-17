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NEVÜ, Gökkuşağı ekibinden ilkokul öğrencilere rengarenk sınıf
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (nevü) Engelsiz Üniversite Birimi Bünyesinde Devam Eden Gökkuşağı Projesi, Üniversite-şehir İş Birliğini Pekiştirmek, Sosyal İletişimi Güçlendirmek, Sosyal Bilinç Uyandırmak Ve Toplumsal Farkındalık Oluşturmak Gibi Amaçlar İçin Hacıbektaş Meslek Yüksekokulunda Görev Yapan İnci Mine Özkan Yürütücülüğünde Çalişmalarina Ve Etkinliklerine Kesintisiz Olarak Devam Ediyor.
Nevşehir 17.02.2020, 15:44
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Engelsiz Üniversite Birimi bünyesinde devam eden Gökkuşağı Projesi, üniversite-şehir iş birliğini pekiştirmek, sosyal iletişimi güçlendirmek, sosyal bilinç uyandırmak ve toplumsal farkındalık oluşturmak gibi amaçlar için Hacıbektaş Meslek Yüksekokulunda görev yapan İnci Mine Özkan yürütücülüğünde çalışmalarına ve etkinliklerine kesintisiz olarak devam ediyor.
Hacıbektaş MYO Müdür Dr. Öğr. Üyesi Serdar Çiçek, proje sayesinde Hacıbektaş MYO öğrencilerinin sosyal sorumluluk bilincinin arttığını ve öğrencilerin üniversiteyi daha çok benimsediklerini belirterek proje ekibi öğrencilere ve proje yürütücüsü İnci Mine Özkan’a teşekkür etti