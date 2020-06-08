NEVÜ Gökkuşağı ekibi minik yürekleri sevindirdi
ÜNİVERSİTE-ŞEHİR İŞBİRLİĞİNİ PEKİŞTİRME ADINA GÜZEL VE BAŞARILI ÇALIŞMALARA İMZA ATAN NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (NEVÜ) ENGELSİZ ÜNİVERSİTE BİRİMİ, “GÖKKUŞAĞI PROJESİ” İLE GÖNÜL KÖPRÜLERİ KURMAYA DEVAM EDİYOR. GÖKKUŞAĞI EKİBİNİN BU SEFERKİ DURAĞI, ÇADIRLARDA YAŞAYAN MEVSİMLİK TARIM İŞÇİLERİ VE MİNİK YÜREKLER OLDU.
Üniversite-şehir işbirliğini pekiştirme adına güzel ve başarılı çalışmalara imza atan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Engelsiz Üniversite Birimi, “Gökkuşağı Projesi” ile gönül köprüleri kurmaya devam ediyor. Gökkuşağı ekibinin bu seferki durağı, çadırlarda yaşayan mevsimlik tarım işçileri ve minik yürekler oldu.
Kovid-19 salgınından dolayı faaliyetlerine kısa süre ara veren NEVÜ Gökkuşağı ekibi, normalleşme süreciyle birlikte Nevşehir’in Hacıbektaş İlçesine bağlı Hasanlar Köyü yakınlarında çadırlarda yaşayan mevsimlik tarım işçisi aileleri Hacıbektaş Kaymakamı Kübra Kurtoğlu’ndan alınan izin dahilinde ziyaret etti. Proje koordinatörü ve aynı zamanda NEVÜ Hacıbektaş Meslek Yüksekokulu personeli ve proje yürütücüsü İnci Mine Özkan’ın destekleri ve katılımıyla gerçekleştirilen ziyaretlerde ailelerle bir araya gelen ekip, ayrıca çadırlarda yaşayan çocuklara kıyafet ve Gökkuşağı Projesinin simgesi olan rozetlerden hediye etti.
Miniklere karne hediyesi hazırlığı
NEVÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatma Karipcin ve Engelsiz Üniversite Birim Koordinatörü Prof. Dr. Zeliha Leblebici’in destekleriyle renkli sosyal sorumluluk projelerine devam eden NEVÜ Gökkuşağı ekibi, çocuklara karne hediyesi için kolları sıvadı.