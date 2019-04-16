NEVÜ Gökkuşağı ekibi köy çocuklarıyla buluşmaya devam ediyor

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Engelsiz Üniversite Birimi “Gökkuşağı Projesi” ile üniversite-şehir işbirliğini pekiştirmek için adımlar atmaya inanç ve sevgiyle devam ediyor.

Gökkuşağı Projesi Ekibi 2018-2019 Eğitim-öğretim Bahar dönemi son etkinliğini Avanos’a bağlı Ayhanlar Köyü’nde gerçekleştirdi. 155 aile ziyareti gerçekleştiren Gökkuşağı Proje Ekibi köy halkı tarafından ilgiyle karşılandı.

Gökkuşağı Ekibi 1000 Aileyi Ziyaret Etti

Nevşehir’e bağlı Acıgöl ilçesine bağlı tüm köyleri ziyaret eden ekip şimdi Avanos’a bağlı tüm köyleri ziyaret etmeye başladı. 26 farklı bölümden üniversite öğrencilerinin yer aldığı ekip öğrencileri farkındalık oluşturmak için giydikleri beyaz renk tişört ile birlikte çeşitli etkinliklerde bulunarak köy çocuklarına eğlenceli anlar yaşattılar.

Aynı zamanda Mahmat Köyü Şehit Murat Koç İlk ve Orta Okulu’na kütüphane açan proje ekibi 10 Mart 2018 tarihinden bu yana sekizinci uygulamasını hayata geçirirken, ekip başlangıcından bu yana 1000 aile ziyareti gerçekleştirmiş oldu.

Gökkuşağı Ekibi 23 Nisan Etkinliği ve Kütüphane Açma Hazırlığında

NEVÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatma Karipcin, Engelsiz Üniversite Birim Koordinatörü Prof. Dr. Zeliha Leblebici ve Hacıbektaş Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Görevlisi Serdar Çiçek’in destekleriyle hayata geçirilen Gökkuşağı Projesi; Hacıbektaş Meslek Yüksekokulu akademik personeli ve aynı zamanda projenin de mimarı olan İnci Mine Özkan yürütücülüğünde çalışmalarına devam etmekte.

Bu kapsamda Mart ayında birinci yılını dolduran Gökkuşağı Projesi’nin dokuzuncu durağı Avanos’a bağlı Akarca Kasabası olacak. 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Akarca İlkokulunda bayram hazırlığı yapan proje ekibi eş zamanlı olarak Acıgöl’e bağlı Karacaören Köyü‘ne kütüphane açmak için hazırlıklar yaparak heyecanla çalışmalarına devam etmekte.