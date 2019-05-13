NEVÜ Fen Edebiyat Fakültesinde 6. öğrenci sempozyumu düzenlendi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından düzenlenen “Öğrenci Sempozyumu’nun altıncısı, “Türkolojiye Genç Yaklaşımlar” başlığı altında gerçekleştiriliyor.

13-15 Mayıs 2019 tarihleri arasında üç gün sürecek olan sempozyumun açılışı Fen Edebiyat Fakültesi Konferans salonunda başladı. Sempozyumun açılışına; Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. H. Abdullah Şengül, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Çeribaş, Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Günil Özlem Aydın Cebe, Türk Dili Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Karataş, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan sempozyumun açılış konuşmasını Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. H. Abdullah Şengül yaptı. Şengül, “Bahar dönemi özellikle Türkoloji açısından verimli ve yoğun geçti. Finalini de bugün altıncısını düzenlemeye başladığımız ve üç gün sürecek olan ‘Türkolojiye Genç Yaklaşımlar’ isimli bilgi şöleniyle yapmış olacağız. Bu tür etkinlikler özellikle öğrencilerimizin özgüven kazanmaları açısından son derece önemli. Kendileri yıl içerisinde yapmış oldukları projelerini burada sunarak bir nevi de takdir toplamış olacaklar. Bu her şeyden önce bir kültür meselesi olup Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü altıncı sempozyumunu yaparak bu kültüre sahip olduğunu bir kez daha göstermiş oldu. Bu organizasyonun koordinatörlüğünü üstlenen başta Doç. Dr. Günil Özlem Aydın Cebe olmak üzere bölümümüzün diğer hocalarına, kardeş bölümlerimize ve öğrencilerine bir kez daha teşekkür ediyorum. Üç gün boyunca sürecek olan bu güzel bilgi şöleninin hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Şengül’ün konuşmalarının ardından sempozyumun oturumlarına geçildi. Üç gün sürecek olan oturumlarda; ‘Edebiyat ve Süreli Yayınlar’, ‘Türk Dili’, ‘Eski Çağ Tarihi’, ‘Halk Edebiyatı’, ‘Türk Lehçeleri’, ‘Çağdaş Edebiyat’, ‘Toplum ve Dil’, ‘Tarih ve Türklük’, ‘Toplum ve Aile’, ‘Roman’, ‘Edebiyat ve Psikanaliz’ ve ‘Halide Edip’ başlıkları altında sunumlarda bulunulacak.