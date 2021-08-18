NEVÜ Beden Eğitimi ve Spor Bölümü 45 Öğrenci Alacak

NEVÜ Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü, 2021-2022 Eğitim –Öğretim Yılı öğrenci alımları için başvuru koşullarını açıkladı. Buna göre Beden Eğitimi ve Spor Bölümü; 4’ü olimpik, 2’si olimpik olmayan, 15’i kadın, 15’i erkek, 5’i yabancı uyruklu, engelli adaylarda ise 2’si kadın ve 2’si erkek olmak üzere toplam 45 öğrenciyi özel yetenek sınavı ile kabul edecek.

Ön Başvurular Online Olarak Alınacak

NEVÜ Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü için aday ön kayıt başvuruları, 16-20 Ağustos 2021 tarihlerinde çevrim içi olarak http://aday.nevsehir.edu.tr adresi üzerinden alınacak.

Ön kayıt başvurusunu çevrim içi üzerinden tamamlayan adaylar, kayıt sonunda aldıkları çıktıyı imzalayıp ekinde varsa spor özgeçmiş belgesinin aslını veya noter onaylı aslı gibidir belge veya belgelerini şahsen veya noter onaylı vekaletle elden 25 Ağustos 2021 tarihi saat 17:00’ye kadar NEVÜ Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümüne ulaştıracak.

Öğrencilere HES Kodu Uyarısı

Özel yetenek sınavı sürecinde sınavın yapılacağı spor merkezine girecek olan tüm aday öğrencilerin ateşleri ölçülecek ve HES (Hayat eve sığar) kodu kontrolü yapılacağından, tüm adayların HES kodunu almaları gerekmekte.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü "Özel Yetenek Sınav/Değerlendirme Kılavuzu”na aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

http://www.nevsehir.edu.tr

https://egitim.nevsehir.edu.tr

https://bes.nevsehir.edu.tr