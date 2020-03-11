NEVÜ akademisyenlerinin eserleri öğrencilere burs oldu
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (NEVÜ) GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ (GSF) İLE AVANOS MESLEK YÜKSEKOKULU (MYO) ÖĞRETİM ÜYELERİNİN SERGİDE YER ALAN ESERLERİ, ÖĞRENCİLERE BURS OLDU.
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) ile Avanos Meslek Yüksekokulu (MYO) öğretim üyelerinin sergide yer alan eserleri, öğrencilere burs oldu.
Akademisyenler tarafından yapılan eserler, sembolik bir rakamla satışa çıkarılarak, elde edilen gelir; sergiye katılan tüm katılımcı akademisyenlerin bağlı olduğu Türkiye genelinden eğitim kurumlarının ilgili bölümlerinde “acil ihtiyaç” durumunda olan 76 seramik ve cam bölümü öğrencilerine “yemek bursu” olarak değerlendirildi. Buna göre, NEVÜ Seramik ve Cam Bölümünde eğitim gören 6 öğrenciye 2019-2020 Bahar dönemi için yemek bursu verilmeye başlandı.
Toplumsal sorumluluk bilinci kapsamında yapılan bu anlamlı sergiye NEVÜ akademisyenlerinden; Öğr. Gör. Bahadır Cem Erdem, Öğr. Gör. Özlem Sağlıyan Sönmez, Dr. Öğr. Üyesi H. Aybike Karakurt, Dr. Öğr. Üyesi Betül Aytepe Serinsu, Öğr. Gör. Necmiye Demircioğlu ve Arş. Gör. Ferit Cihat Sertkaya katılarak üniversiteyi temsil etti.