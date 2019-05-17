NEVÜ ailesi geleneksel iftar yemeğinde buluştu

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) personeli ve aileleri, geleneksel olarak düzenlenen ‘İftar Yemeği’nde buluştu.

NEVÜ Tafana Tesisinde Rektörlük tarafından verilen iftar yemeğine; Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ertan Özensel ve Prof. Dr. Fatma Karipcin, Genel Sekreter Nihat Çavuşoğlu, üniversitenin yönetim birimleri, fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve enstitülerindeki akademik ve idari personel ile aileleri katıldı.

Kurumsal birlik ve beraberliği pekiştirmek amacıyla geleneksel olarak düzenlenen iftar yemeği öncesi davetlilerin masalarını ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı, hoşgörünün ve paylaşmanın anlam kazandığı Ramazan ayında tutulan oruçların ve duaların kabul olması temennisinde bulundu.

Ezanın okunmasıyla birlikte orucunu açan davetliler, daha sonra Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hasan Yavuzer nezaretinde hep birlikte dua etti.

Davetlilerin birbirleriyle kaynaştığı sohbetlerle devam eden geleneksel iftar buluşması, semazen gösterisinin ardından sona erdi.