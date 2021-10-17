NEVÜ Acıgöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Temel Atma Töreni Düzenlendi

Nevşehir’in Acıgöl İlçesi’nde Acıgöl halkının, hayırseverlerin kamu kurum ve kuruluşların destekleri ile NEVÜ’ye bağlı olarak eğitim-öğretim veren Acıgöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu için yaptırılacak olan yeni binanın temeli düzenlenen törenle atıldı. Temel atma törenine; Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Nevşehir AK Parti Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Nevşehir İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Bahittin Murat Yakın, Nevşehir İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, Nevşehir İl Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya, Acıgöl Kaymakamı Emine Karataş Yıldız, Acıgöl Belediye Başkanı ve Acıgöl Yüksek Öğretim Okulu Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Ertaş, AK Parti Nevşehir İl Başkanı Ali Kemikkıran, NEVÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Hilmi Çolakoğlu ve Prof. Dr. Serkan Şahinkaya, NEVÜ Genel Sekreteri Nihat Çavuşoğlu, Nevşehir İli Kalkınma ve Üniversite Yaptırma Yaşatma Vakfı yönetimi, Acıgöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu için arazisini bağışlayan hayırsever Hacı Mehmet Tek, protokol üyeleri, ilçe ve belde belediye başkanları, hayırseverler, akademik ve idari personel, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Rektör Aktekin: Nevşehir, Hayırseverlikte Türkiye’nin Önde Gelen Örnek İllerinden

Törenin açılışında konuşan NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, kurulduğu 2007 yılından bu yana gerek devletin, gerekse hayırseverlerin verdiği destekler ile Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’nin fiziki yapılanmasının birçok üniversiten çok daha ileri de olduğunu söyledi.

Aktekin, “Nevşehir, hayırseverlik anlamında Türkiye’nin önde gelen örnek illerimizden biri ve ilimizin bu hayırseverlik özelliğinin yansımalarını, yaptığımız her faaliyette görmekteyiz. Ben de Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinin Rektörü olarak bundan büyük gurur ve mutluluk duyduğumu bir kez daha belirtmek isterim. Bugün de aynı şekilde üniversite-hayırsever ve üniversite-şehir işbirliğinin de en güzel örneklerinden birini olan Acıgöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulumuzun yeni binasının temelini atmak için bir aradayız.

Mevcut binamızın fiziki şartlarının yetersizliğinden dolayı yeni ve donanımlı bir bina yapılmasının gereği hasıl olduğunda bu konudaki çalışmalarımızı ivedilikle başlattık. Bu hususta Acıgöl halkının, hayırseverlerimizin, kamu kurum ve kuruluşlarımızın çok kıymetli destekleri ile karşılaştık. Yüksekokulumuzun arsa tahsisi ve yeni binasının inşaatı ve tefrişatı hususlarında bizlere destek olan hayırseverimiz Hacı Mehmet Tek ve Acıgöl Belediye Başkanı ve Acıgöl Yüksek Öğretim Okulu Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Ertaş’a, Nevşehir İli Kalkınma ve Üniversite Yaptırma Yaşatma Vakfına, üniversitemizin tüm faaliyetlerinde olduğu gibi Acıgöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulumuzu geliştirme faaliyetlerimizde de yanımızda olan, kıymetli desteklerini esirgemeyen Sayın Valimiz İnci Sezer Becel’e, değerli Acıgöl halkına, kurum ve kuruluşlarımıza huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum.

İnşallah yeni kampüs alanımız ve binamızın tamamlanması ile birlikte önümüzdeki süreçte Acıgöl Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulumuza yeni bölüm ve programlar kazandıracağız. Üniversite olarak bu konudaki öncelikli hedefimiz ise Meslek Yüksekokulumuzda bünyesinde ‘İnşaat Teknolojisi’, ‘İş Sağlığı ve Güvenliği’, ‘Makine ve Kaynak Teknolojisi’, ‘Makine Resim Konstrüksiyon’, ‘Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojisi’, ‘Gıda İşleme, Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi’ bölüm ve programlarını da açarak Acıgöl ilçemizin her alanda kalkınmasına katkıda bulunmaktır” diye konuştu.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel ise, “Acıgöl ilçemizin sanayisiyle, Meslek Yüksekokuluyla birlikte ne kadar büyüyüp geliştiğine hep birlikte şahit oluyoruz. Bugün de burada Meslek Yüksekokulu’nun büyümesinin neticesi olarak daha geniş bir kampüste eğitim-öğretim vereceği yeni hizmet binasının temelini atmak için buradayız. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitemizin büyüme serüvenini hep birlikte biliyoruz ve her geçen gün de büyümeye devam ediyor. Bu haftanın başında da bir hayırseverimizin yaptırdığı Üniversitemizin Derinkuyu Emineana ve Yaşar Ertaş Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokulu’nın açılışını gerçekleştirdik. Bugün de temelini hep birlikte atacağımız okulumuzun inşallah açılış törenini de görmek nasip olur” diye konuştu.

Törende Nevşehir Ak Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe ile Acıgöl Belediye Başkanı Ercan Ertaş da birer konuşma yaparak Meslek Yüksekokulunun İlçeye kazandırılmasına ve yeni binasının yapılmasına vermiş oldukları desteklerinden dolayı tüm hayırseverlere teşekkür etti.

Yapılan konuşmaların ve edilen duanın ardından Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Ak Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, AK Parti Nevşehir İl Başkanı Ali Kemikkıran, Acıgöl Kaymakamı Emine Karataş Yıldız ve Acıgöl Belediye Başkanı Ercan Ertaş, katılımcılar eşliğinde butona basarak okulun temelini attı.