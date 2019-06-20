NEVÜ 4 bin 210 öğrencisini mezun etti

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ), 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni ile birlikte 4 bin 210 öğrencisini mezun etmenin heyecan ve gururunu yaşadı.

NEVÜ Kültür ve Kongre Merkezi Damat İbrahim Paşa Salonunda düzenlenen mezuniyet törenine; Nevşehir Valisi İlhami Aktaş ve eşleri Songül Aktaş, NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı ve eşi Sevda Bağlı, Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, İl Jandarma Komutanı Albay Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, İlçe Kaymakamları, İlçe ve Belde Belediye Başkanları, Daire Müdürleri, akademik ve idari personel, öğrenciler ve öğrencilerin aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması, NEVÜ ve Kapadokya tanıtım filmlerinin gösteriminin ardından mezuniyet töreni, Kültür ve Turizm Bakanlığı Hacıbektaş Semah Ekibinin semah sunumu ile başladı.

“Mezun öğrenciler adına duygu ve heyecanlarını paylaştılar”

Mezuniyet töreninde lisans 1.’si olan İlahiyat Fakültesi İlahiyat Bölümü öğrencisi Recep Otkan, öğrenciler adına konuşma yaptı. Otkan, “Dört yıl önce üniversitemize başladığımızda önümüzde geçmez gibi görünen yıllar vardı. Her birimiz farklı hikayelerle gelmiştik buraya. Ben İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde hazırlık sınıfını geçtikten sonra Nevşehir’e imam olarak atanmıştım. O sene tekrar üniversite sınavlarına hazırlanıp Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İlahiyat Fakültesini kazandım. Omuzlarımdaki bu iki değerli vazifenin farkındaydım. Her iki görevi de hakkıyla yapmak için elimden gelen gayreti gösterdim ” dedi.

Mezuniyet töreninde ön lisans 1.’si olan Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz Meslek Yüksekokulu Aşçılık Bölümü öğrencisi Alev Biçer ise; 2 yıl önce çıktığımız yolu bugün burada sonlandırıyor ve mezun oluyoruz. Bu şeref tablosunun en büyük mimarları değerli ve kıymetli hocalarımdır. Bizlere sadece mesleğimizde yetkin hâle geleceğimiz bilgileri öğretmekle kalmadınız, aynı zamanda bir birey olarak sorumluluklarını, bir ekibin parçası olarak paylaşmayı ve dayanışmayı, bir üniversite mezunu olarak topluma karşı görev ve sorumluluklarını öğrettiniz” diye konuştu.

Rektör Bağlı: “Genç ve hızla büyüyen bir üniversiteyiz”

Açılışta konuşan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinin 2007 yılından bu yana faaliyet gösteren ve bir kurum olarak oldukça genç sayılabilecek bir üniversite olmasına rağmen kısa sürede geldiği yer bakımından etkileyici bir noktada olduğunu söyledi. Bağlı “Üniversitemizde bir kısmı hayırseverler tarafından yaptırılan yaklaşık 200.000 metrekare kapalı alanda lisans ön-lisans ve lisansüstü olmak üzere toplam 162 programda 20597 öğrenciye hizmet verilmektedir. Yine üniversitemiz öğretim faaliyetlerini toplamda 687 akademik kadro ile yürütmektedir. Geride bıraktığımız dönemde akademisyenlerimiz çoğu uluslararası 550 makale, yine büyük çoğunluğu uluslararası olan 668 bildiri yanı sıra 143 kitaba imza atmışlardır. Şüphesiz bu sayısal değerlerin yanında verilen eğitimin kalitesi ve akademik üretimin niceliği de büyük önem taşımaktadır” dedi.

Bağlı: “Pek çok yeniliği üniversitemize kazandırdık”

2017 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesine Rektör olarak atanan Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı, görev başladıkları günden bugüne önemli çalışmalara imza attıklarını belirtti. Bağlı “ Görevi devraldığımız günden bu yana kısa bir zaman geçmesine rağmen tüm imkanları seferber ederek fakülte ve yüksekokullarımızda fiziki koşulların iyileştirilmesi, daha modern, temiz ve yaşanabilir bir kampüs meydana getirilmesi için çabaladık. Öğrencilerimizin hak ettikleri bir çevrede huzurlu ve güvenli şekilde öğrenim görmeleri için uğraş verdik. Diş Hekimliği Fakültesini kurduk, Hukuk Fakültesi için gerekli girişimlerde bulunduk, fakültelerimizdeki bölüm ve program sayısını artırdık ve yeni programlarda yüksek doluluk oranları yakalamayı başardık. Üniversitemizin misyon ve hususiyetlerine binaen Turizm Araştırma Enstitüsü ihdas ettik, Türkiye’de alanında tek olma özelliğindeki Hacıbektaş Veli Araştırma ve Uygulama Enstitümüze işlerlik kazandırdık. Özellikle bu konuya yani Alevi-Bektaşi araştırmaları konusuna büyük önem verdiğimizin bilinmesini isterim. Bunların yanı sıra Teknokent, Kariyer Merkezi, Kuluçka Merkezi, engelli öğrencilerimize dönük hizmetler, 24 saat açık kütüphane gibi pek çok yeniliği üniversitemize kazandırdık” diye konuştu.

Bağlı: “Öğrenmenin ve gelişmenin hayat boyu devam ettiğinin bilincinde olunuz”

Konuşmasının sonunda mezun öğrencilere seslenen Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı, kendilerine tavsiyelerde bulundu. Bağlı, “Sizler belki bu günü öğrenim hayatınızın sonu olarak görebilirsiniz ancak bilmelisiniz ki mezuniyetiniz aslında yepyeni bir hayatın belki de hayatınızdaki çok daha önemli günlerin başlangıcıdır. Bir büyüğünüz olarak sizlere nasihatim şu olacaktır. Mezuniyeti asla öğrenmede ve kendinizi geliştirmede bir son olarak kabul etmeyiniz. Öğrenmenin ve gelişmenin hayat boyu devam ettiğinin bilincinde olunuz. Unutmayın ki bizler Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi olarak size değer kattığımız ölçüde sizlerin mesleki hayatınızda göstereceği başarılar da bize değer katacaktır. Dolayısıyla bundan sonraki hayatınızda da çok daha sıkı çalışmayı şiar edinmenizi dilerim. Umuyorum ki Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde aldığınız eğitimle, burada edindiğiniz akademik ve entelektüel birikimle sınırlarınızı aşacak, kendinizi geliştirdiğiniz ölçüde şehrimize, ülkemize ve insanlığa faydalı bireyler olacaksınız.

Son olarak belirtmek isterim ki, bugün artık sizler için kendiniz ve toplumumuz adına sorumluluk alma zamanıdır. Bu ülkenin sizlere ihtiyacı olduğunu unutmayın ve asla karamsarlığa düşmeyin. Sizlerin bu ülkenin geleceği olduğunu ve bu toplumun sizlerin omuzları üzerinde yükseleceğinin farkında olarak hareket edin. Bir üniversitede okumak sadece bir meslekte veya akademik bir disiplinde kendini yetiştirmek demek değildir. Aldığınız eğitimle, öğrendiklerinizle daha geniş bir kavrayışa sahip olmalı ve akademik bilginin temsilcileri olmalısınız. Sahip olduğunuz birikimle artık topluma, ülkenize katkıda bulunmaya hazırsınız. Burada edindiğiniz bilgi ve deneyimleri gerçek dünyada fark oluşturmak adına kullanacağınızı umuyor, gelecek adına hepinize hayırlar temenni ediyor, başarınızı gönülden tebrik ediyorum” dedi.

“NEVÜ 4 bin 210 öğrencisini gururla mezun etti”

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi; Eğitim Fakültesi’nden 308, Fen Edebiyat Fakültesi’nden 494, Güzel Sanatlar Fakültesi’nden 74, Mühendislik Mimarlık Fakültesi’nden 169, Semra ve Vefa Sağlık Yüksekokulu’ndan 111, Turizm Fakültesi’nden 286, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden 730, İlahiyat Fakültesi’nden 238, Avanos Meslek Yüksekokulu’ndan 154, Gülşehir Meslek Yüksekokulu’ndan 349, Hacıbektaş Meslek Yüksekokulu’ndan 94, Kozaklı Meslek Yüksekokulu’ndan 161, Meslek Yüksekokulu’ndan 285, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’ndan 424 ve Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz Meslek Yüksekokulu’ndan 333 olmak üzere 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılında toplamda 4 bin 210 öğrencisini mezun etmenin haklı gurur ve heyecanını yaşadı.