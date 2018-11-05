NEVÜ 2018-2019 Akademik Yılı Açılış Töreni Yapıldı

NEVÜ 2018-2019 Akademik Yılı açılışı için ilk tören Rektörlük binası önünde düzenlendi. Buradaki tören, Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı’nın Atatürk Anıtı’na çelenk sunması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın katılımcılar eşliğinde okunması ile başladı.

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Genel Başkan Vekili ve İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ertan Özensel ve Prof. Dr. Fatma Karipcin, Nevşehir İl Jandarma Komutanı Jandarma Kurmay Albay Yüksel Yiğit, Nevşehir İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, İlçe Kaymakamları, İlçe ve Belde Belediye Başkanları, kurum ve kuruluş yöneticileri, sivil toplum örgütleri, üniversite akademik ve idari personeli ile öğrenciler, üniversite hayırseverlerinin yanı sıra yoğun bir katılımın olduğu törenin devamı için Üniversitenin Kültür ve Kongre Merkezine geçildi.

Semah ve Kum Sanatı Gösterisi

Üniversitenin tanıtım filminin gösteriminin ardından sahne alan Nevşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Hacıbektaş Semah Topluluğunun semah gösterisi katılımcılara keyifli dakikalar yaşatırken, ‘Kum Sanatı’nın Türkiye’deki önemli isimlerinden Kum Sanatı Ressamı Ramazan Yumrutepe’nin kum sanatı gösterisi büyük beğeni topladı.

Üniversitenin 2018-2019 Akademik Yılı Açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Mazhar Bağlı “Bugün üniversitemiz için en heyecanlı ve mutlu olduğumuz günlerden birisini hep birlikte yaşıyoruz. Bugüne kadar yürüttüğü eğitim faaliyetleriyle gerçekten ülkemize büyük katma üreten üniversitemiz, öğrencilerini bir sonraki hayata hazırlama konusunda büyük gayret göstermektedir” dedi.

Bağlı, “Üniversitemiz yaklaşık 22 binin üzerinde öğrencisi ve 650 öğretim üyesi ile bu coğrafyada ve bölgede kendine özgü bir rekabet üstünlüğü olan Orta Anadolu’nun en güzide üniversitelerinden biridir. Ayrıca Kampüsüyle, araştırma merkezleriyle, şehirdeki var olan sektörlerle yürüttüğü sağlıklı işbirliği ile önem arz etmekte.

Öğrencilerimizin üniversitemizde elde ettiklerini bilgilerini pratikte de uygulamalarına imkan tanıyan pek çok etkinliğin ve çalışmaların gayreti içerisindeyiz. Öğrencilerin kendi fikirlerini projelere dönüştürebilmelerine imkan sağlayan Kuluçka Merkezi sanayi işbirliği ile üniversite arasındaki protokolleri devam ettirmek için kurulan Teknopark, laboratuvarlarımız ve araştırma merkezleri ile akademik dünyaya çok önemli katkılar sunmak üniversitemizin en büyük amaçlarından birisidir.

Biz özellikle ilimizde nitelikli alanlarda da özel çalışmalar içerisindeyiz. Bulunduğumuz bölge malumunuz olduğu üzere patates üretim merkezi olup, ‘Patates Araştırma Merkezi’ ilimizin ve ülkemiz için önemli büyük önem arz etmekte. Patates üretiminin en önemli kaderini patates tohumu oluşturuyor. Biz ne yazık ki patates üretiminde büyük imkanlara sahipken, tohum üretiminde dünyanın gerisindeyiz. Bu konuda çok ciddi bir çalışma içerisindeyiz ve üniversite olarak patates tohumculuğuyla ilgili Türkiye’nin en büyük ve en kritik araştırma merkezini şehrimize ve üniversitemize kazandıracağız. Aynı şekilde pomza işletilmesiyle ilgili bir araştırma merkezi oluşturmasına yönelik çalışma içerisindeyiz. Diğer taraftan üniversitemize kazandırdığımız Hacı Bektaş Veli Araştırma ve Uygulama Enstitümüz ile Anadolu’nun Türkleşmesine ve İslamlaşmasına, farklılıkların barış, kardeşlik ve hoşgörü içerisinde yaşamasına imkan sağlamış Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli’nin bu mirasını gelecek nesillere daha iyi ve sağlıklı aktarmak için önemli akademik çalışmalar yürütmekteyiz” diye konuştu.

Akademik Yıl İçin ‘İlk Ders’ Kurtulmuş'tan

NEVÜ 2018-2019 Akademik Yılı açılış töreninde ilk dersi veren Ak Parti Genel Başkan Vekili ve İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş “Yeni Dünyada Güçlü Türkiye’nin Önemi” üzerine konuştu.

Kurtulmuş, “Ben ne zaman üniversitelerden davet alsam katılmaya gayret ettim. Bugün burada sizlerle birlikte olduğum için çok mutluyum. Yeni eğitim öğretim yılınız hayırlı uğurlu olsun. Nevşehir'e daha öncede gelmiştim fakat ilk defa Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi kampüsüne geliyorum. Gerçekten mükemmel bir eğitim yuvasında eğitim görüyorsunuz. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinin bilimde, irfanda ve edebiyatta çok daha ileriye gittiğini görmek mümkün olacaktır. Özellikle sevgili gençler yaşadığınız dönemin imkanlarını en iyi şekilde istifa etmeniz gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Geleceğimizin sizlerin omuzlarında yükseleceğini biliyorsunuz. Onun için öğrencilik döneminin verdiği imkanları en iyi şekilde değerlendirerek istifade etmeniz lazım. İnşallah sizlerin sayesinde çok daha güçlü çok daha büyük Türkiye'yi hep beraber yaşayacağız. Bu coğrafyanın da hep daha ileriye gittiğini hep beraber göreceğiz. Söz sırası da, karar sırası da bundan sonra Türkiye'yi ileriye taşıma sorumluluğu da sizlerin omuzlarındadır. Bundan dolayı bu kutsal görevinizde de sizleri tebrik ediyorum. Dünyamızın yaşadığı bugünkü şartlar içerisinde büyük resmin nasıl olduğunu, dünya sisteminin hangi fırsatları sunduğunu gözden geçirmekte fayda var. Resmin bir parçasının görerek o parçasıyla oyalanmak bize doğru sonuç vermez. Bugünkü dünya sisteminin temel sorunlarını iyi görmek gerekmektedir" dedi.

Akademisyenlere Cübbe Giydirme Töreni

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 2018-2019 Akademik Yılı Açılış programı Kurtulmuş’un verdiği ilk dersin ardından, akademik yükselme gerçekleştiren ve üniversite ailesine yeni katılan akademik personele cübbelerinin giydirilmesi, toplu fotoğraf çekimi ve verilen resepsiyon ile son buldu.