Nevşehirsporlu taraftarlar şampiyonluk provası yaptı

Bölgesel Amatör Lig 5.grupta mücadele eden Nevşehirspor deplasmanda Talasgücü Belediyespor’u 5-2 mağlup etmesinin ardından taraftarlar Nevşehir’de şampiyonluk provası yaptı.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5.grupta Aksaray Belediyespor, Yozgatspor ile şampiyonluk yarışı yapan Nevşehirspor bugün oynanan maçlar sonrasında Talasgücü Belediyespor’u 5-2 mağlup etti. Aynı grupta Yozgatspor’un da Aksaray Belediyespor’u 2-1 mağlup etmesiyle birlikte Nevşehir’de caddeler kırmızı beyaza büründü. Maç sonrasında Atatürk bulvarında toplanan yüzlerce taraftar Nevşehirsporlu futbolcuları meşaleler ile karşılarken ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluk provası yapmış oldular.

Nevşehirspor 3.Ligden son olarak 2005-2006 futbol sezonunda profesyonel liglere veda etmişti. (COŞ-AÖ-Y)

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Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2018, 08:24