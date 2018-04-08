Nevşehirspor’da Yüzler Gülüyor

KIRMIZI BEYAZLILAR ŞAMPİYONLUĞA 3 GOL İLE ULAŞTI

Nevşehirspor, Bölgesel Aamatör ligi 5. Grubun şampiyonluğunu ,Ceyhanspor deplasmanında elde ettiği 3-1 lik galibiyetle ilan etti.

Ceyhan Şehir Stadında , 1500 e yakın taraftarının desteği ile karşılaşmaya başlayan Nevşehirspor,ilk golüne Aykut’un ayağından 8. dakikada kazandı.

Baskılı oyununu sürdüren Nevşehirspor, Yannig’in ayağından 25. Dakikada deplasmanda 2-0 öne geçmeyi başardı.

26. dakikada kazanılan penaltıyı gole çeviren Fatih, karşılaşmada durumu 2-1 yaptı ve ilk yarı da bu sonuçla kapandı.ı.

İkinci yarısı da karşılıklı ataklarla geçen karşılaşmanın 89. Dakikasında Aydın Kuzu’nun golü ile karşılaşmada 3-1 lik galibiyete ulaşan Nevşehirspor, elde ettiği bu sonuç ile 2017-2018 sezonu Bölgesel Amatör Lig 5. Grupta şampiyonluğunu ilan eden takım oldu.

Karşılaşmanın bitimi ile birlikte Nevşehir Valisi İlhami Aktaş,Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı Kürşad Altuğ Şahin,Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Ünlüer,Nevşehirspor Kulüp Başkanı Salih Dirikoç ,AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar ve takımlarını yalnız bırakmayan taraftarlar büyük bir coşku yaşadılar.

Nevşehirsporlu futbolcular ve kulüp yöneticileri ve teknik kadro da elde edilen şampiyonluk sevincini, taraftarları selamlayarak paylaştılar.

Nevşehirspor’un şampiyonluğu., şehir merkezinde de büyük blir sevinçle karşılandı.Nevşehirliler araçlarıyla şehir içinde şampiyonluk turu attılar.

ŞAMPİYONLUK TÜM HALKIMIZA HAYIRLI OLSUN

Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, elde edilen şampiyonluktan dolayı Nevşehirspor Kulüp Başkanı Hasan Ünver,Kulüp Başkanı Salih Dirikoç’u ve oyuncularla teknik kadroyu tebrik etti.Ünver, centilmence kendilerini misafir eden Ceyhanlı taraftarlara da teşekkür etti.

Nevşehirspor’un şampiyonluğa ulaşmasından duyduğu mutluluğu dile getiren Ünver “ Yağmurda karda şampiyonluğa inanmış taraftarı ,biz idarecileri,kulüp yönetimi ve kırmızı beyazlı renklere gönül veren herkese , bu şampiyonluğun hayırlı olmasını diliyorum. Bizlere Ceyhan’da büyük bir coşku yaşattılar. Herkese çok teşekkür ediyorum. Nevşehirspor inanıyorum ki 3. Lige yükselme için önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek karşlaşmalarda da aynı başarısını tekrar edecek ve 14 yıllık 3. Lig özlemimiz sona erecek” dedi.

Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2018, 17:47