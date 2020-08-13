Nevşehirliler Meteor Yağmurunu Kahveci Dağı’nda İzledi

Nevşehir’de vatandaşlar yılın en etkileyici gök olaylarından bir olan Perseid meteor yağmuru için Kahveci Dağı’nda toplandı.

Her sene Ağustos ayının ilk haftalarında gerçekleşen ve gözlem şartları nedeniyle en belirgin ve en popüler meteor hareketlerinden biri olan Perseid meteor yağmurunu izlemek için akşam saatlerinden itibaren etkinlik alanına gelen vatandaşlar büyük bir heyecanla bekledi.

Etkinlik alanını dolduran Nevşehirliler yılın en etkileyici gök olaylarından bir olarak kabul edilen Perseid Göktaşı Yağmurunu beklerken Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Müzik Topluluğu sanatçılarının seslendirdikleri birbirinden güzel şarkılarla keyifli bir vakit geçirdi.

Etkinlik boyunca cep telefonları ile sürekli gökyüzünün fotoğrafını çeken Nevşehirliler gecenin ilerleyen saatlerine kadar Kahveci Dağı eteklerinden hem Nevşehir’in gece manzarasını hem de yıldızlarla dolu gökyüzünü izledi.