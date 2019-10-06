Nevşehirli Yazarın "Yalnızlığın İç Sesi" Kitabı Çıktı

Ali Efe İnal kitabını şu sözlerle anlatıyor:



Bazen konuşmaktan ziyade hep susmayı tercih ederiz. Konuşunca da bir şey değişmiyordu hayata dair susunca da. Ben konuşmayı bıraktığım andan itibaren her şeyi bu kitaba yazdım. En güzel mevsimlerin akşamda sımsıcak içinizi ısıtacak olan güzellik bırakıyorum size okudukça keyif alacağınız bir kitap.

Okudukça kendinizden birer parça bulacağınıza eminim. Kimisi aşka dair kimisi ayrılığa dair. Ayrılıkta aşkın bir parçasıdır. “Herkesin gecesi acısı kadar karanlıktır”

Ali Efe İnal 20/07/1994 Nevşehir doğumlu Nevşehir’de yaşıyorum. Hayatta en keyif aldığım işi yapıyorum. Kahvelere art yapmak inanin bana düşüncelerinize yön vermek kadar keyifli bir iş.

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