Nevşehirli Ülkücüler, yardım kolisi dağıttı

Bolluk ve bereket ayı Ramazan da Ülkü Ocakları Nevşehir İl Başkanlığı tarafından ihtiyaç sahibi aileler tek tek tespit edilerek yardım kolileri dağıtılıyor. Ülkücü gençler tarafından kendi elleri ile paketlenen yardım kolileri tahsis edilen araçlar ile evlere iletiliyor.

Ülkü Ocakları Nevşehir il Başkanı Ali Türker, Allah’ın izni ile kumanya dağıtımlarımız ramazan ayının ilk gününden beri devam ediyor. Rahmetin ve bereketin sağanak sağanak yağdığı Mübarek Ramazan ayında şimdiye kadar yüzlerce koli ihtiyaç sahiplerine ulaştı. Ramazan boyunca Ülkücüler ile sofralar şenlenip, yüzler gülecektir.” dedi.