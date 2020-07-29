Nevşehirli Ülkücüler kurban derilerine talip!

Kurban Bayramına sayılı günler kaldı. Bayramda, Nevşehir’in en aktif teşkilatlanmasına sahip Ülkü Ocakları yoğun bir mesai yaparak kurban derilerine talip olacak. İhtiyaç sahibi öğrencilerin eğitimlerine destek amacıyla böyle bir çalışmaya imza attıklarını ifade eden ocak Başkanı Ali Türker, toplanan deriler ile onlarca öğrencinin burs ihtiyacının karşılanacağını ifade etti.

Bu yıl rekor bir deri bağışı beklediklerinin altını çizen Başkan Türker, Kurban Bayramında Nevşehir İl merkezi, ilçe ve köylerinde kurbanlarını kesen vatandaşların kurban derilerine talip olduklarını vurguladı.

“Her bağış 1 öğrenci demektir” diyerek tüm Nevşehir halkına bu hayra davet eden Başkan Ali Türker, “Eğitim Faaliyetlerimizi daha iyi şartlarda yapabilmek için kurban derilerine talibiz. Derilerini bizlere vermek isteyen vatandaşlarımız 0539 590 55 79 , 0534 206 96 16 ve 0539 430 39 50 numaralardan bizlere ulaşabilir.” dedi.