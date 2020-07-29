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Nevşehirli Ülkücüler kurban derilerine talip!
Nevşehir Ülkü Ocakları her yıl olduğu gibi, bu yıl da Nevşehirlinin kurban derilerine talip olacak. Toplanan bu derilerin her biri 1 öğrencinin eğitimine katkı sağlayacak.
Nevşehir 29.07.2020, 10:53
Kurban Bayramına sayılı günler kaldı. Bayramda, Nevşehir’in en aktif teşkilatlanmasına sahip Ülkü Ocakları yoğun bir mesai yaparak kurban derilerine talip olacak. İhtiyaç sahibi öğrencilerin eğitimlerine destek amacıyla böyle bir çalışmaya imza attıklarını ifade eden ocak Başkanı Ali Türker, toplanan deriler ile onlarca öğrencinin burs ihtiyacının karşılanacağını ifade etti.
Bu yıl rekor bir deri bağışı beklediklerinin altını çizen Başkan Türker, Kurban Bayramında Nevşehir İl merkezi, ilçe ve köylerinde kurbanlarını kesen vatandaşların kurban derilerine talip olduklarını vurguladı.