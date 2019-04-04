Nevşehirli Polis Şehit Oldu

Şırnak Özel harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda 404274 sicil sayılı Polis Memuru Anıl YILDIRICI 04.04.2019 günü saat 12.30 sıralarında Şırnak İli Şerafettin Elçi Havalimanı 3 Km. mesafede kullanmış olduğu şahsi motosikleti ile kaza yapmış olup Cizre Devlet Hastanesine kaldırılmış tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir.
07.08.2016 yılında mesleğe başlayan Polis Memuru Anıl YILDIRICI 15.12.1990 doğumlu olup Nevşehir-Gülşehir-Civelek Köyü nüfusuna kayıtlıdır ve bekardır.
Cenaze Töreni 05.04.2019 tarihinde İlimiz Avanos İlçesinde, Avanos Merkez Camiinde Cuma Namazına Müteakip Merkez Mezarlığında defnedilecektir.
Polis Memuru Anıl YILDIRICI ’ya Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı dileriz.
Mekanı Cennet Olsun.
Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2019, 13:18