Nevşehirli Polis Şehit Oldu

Polis Memuru Anıl YILDIRICI kullanmış olduğu şahsi motosikleti ile kaza yapmış olup Cizre Devlet Hastanesine kaldırılmış tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir.