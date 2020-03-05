Son Dakika
Nevşehirli kadınlara sağlıklı beslenme ve obeziteyle mücadele eğitimi verildi
Nevşehir Belediyesi Tarafından Düzenlenen Ücretsiz Spor Egzersiz Programlarına Katılan Kadınlara Sağlıklı Beslenme, Obezite Ve Diyet İle İlgili Eğitimler Veriliyor.
Nevşehir 05.03.2020, 16:20 05.03.2020, 17:37
Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ücretsiz spor egzersiz programlarına katılan kadınlara sağlıklı beslenme, obezite ve diyet ile ilgili eğitimler veriliyor.
Haftanın 6 günü gerçekleştirilen spor programlarına katılan kadınlara aynı zamanda Sağlıklı Beslenme, Diyet ve Obezite eğitimleri veriliyor.
Beslenme ve sağlık konularında geçmişten günümüze doğru bilinen yanlışları ve yapılması gerekenleri anlatan Diyetisyen Nazmiye Ceran, diyet konusunda da kadınların sorularını cevaplandırdı.