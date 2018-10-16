Nevşehirli kadınlar istihdamda projesi tamamlandı

NEVŞEHİR(MHA) Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Kapadokya Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Hayriye Demirbilek, “15 Kasım 2017’de İçişleri bakanlığımıza bağlı Dernekler Daire başkanlığınca Nevşehir’de kadınlar istihdamda isimli projemiz onaylandı. Nevşehir belediyesi, Ekoloji ve hayatı geliştirme derneği ile birlikte Kapadokya Kadın Dayanışma Derneği olarak yürüttüğümüz proje doğrultusunda bugüne kadar 90 kadına ulaştık. Bunlardan 45’i pratik, 45’i de teorik eğitimler aldılar. Dernekler Daire başkanlığımız bize bu proje doğrultusunda tam bir dikiş atölyesi kurdu. Öte yandan İş-Kur İl Müdürlüğümüzde projemize katılan 45 kadına cep harçlığı verdi. Deri dikiş makinesini ise Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odamız temin etti. Kurulan Atölyemizde kadınlarımız üretimlerde bulundular. Üretilen ürünlerimizi il merkezimizdeki alışveriş merkezinde sergiledik. Projeye destek sağlayan tüm kamu kurum ve kuruluşlarımıza ve STK’larımıza bir kez daha teşekkür ederim” dedi.