Nevşehirli İş İnsanlarından Başkan Salaş’a Yeni Yıl Ziyareti

Nevşehirli İş İnsanları, Cavit Vergiveren, Ultaş Dirlik, Galip Tekin ve NTSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili M. Ali Öbekli, Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş ve Meclis Başkanı Mehmet Havalı’yı makamında ziyaret ederek, iyi seneler dileklerinde bulundular.

Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş ve Nevşehir Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mehmet Havalı tarafından ağırlanan Nevşehirli iş insanları Ticaret Borsası’nın çalışmaları ile ilgili istişarelerde bulundular.

Nevşehir'deki istihdam ve yatırım konularının görüşüldüğü ziyarette ülke ve Nevşehir gündemleri değerlendirildi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan İbrahim Salaş, Nevşehirli İş İnsanlarını ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirirken herkesin yeni yılını da kutladı.