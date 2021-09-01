Nevşehirli İş İnsanı Taşdirek'ten Başkan Salaş'a Ziyaret

Almanya Hanau Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Vekili Salih Taşdirek yaz tatilini geçirmek için geldiği memleketi Nevşehir'de, Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş'ı makamında ziyaret etti.

Başkan Salaş, Nevşehirli girişimci Salih Taşdirek‘den Almanya'da ticaret, pandeminin etkileri ve Almanya'daki Meslek eğitimi hakkında bilgi aldı.

Nevşehir için birlikte gerçekleştirilebilecek projelerin konuşulduğu toplantıda, karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Ziyaret sonrası açıklamada bulunan Nevşehir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Salaş, Nevşehirli bir hemşehrimizin Almanya iş dünyasının yönetiminde bulunması ve iş hayatındaki başarıları bizleri gururlandırmıştır" dedi.

Salaş açıklamasında; "Girişimcilerimiz gurur kaynağımız... Almanya’da işçi olarak çalıştığı Erbacher - Kolb fabrikasını satın alan ve Hanau Sanayi ve Ticaret Odası Başkan Yardımcılığı yapan Nevşehirli iş insanımız Salih Taşdirek’i başarılarından dolayı kutluyorum." dedi.

Nevşehir'in Almanya'daki Fahri Elçisi Salih Taşdirek ise, görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Başkan Salaş’a teşekkür etti.