Nevşehirli iş adamlarından Başsavcı Çınar'a ’hayırlı olsun’ ziyareti

Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş, Meclis Başkanı Mehmet Havalı, NTSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili M. Ali Öbekli, Nevşehirli sanayici iş adamları Ultaş Dirlik ve Cavit Vergiveren, Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından yayımlanan son kararname ile Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar ile bir süre görüşen heyet, yeni görev yerinin hayırlı olması temennisinde bulunarak, başarılar dilediler.

Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

Ziyaret günün anısına çekilen fotoğraf ile sona erdi.