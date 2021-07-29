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Nevşehirli iş adamlarından Başsavcı Çınar'a ’hayırlı olsun’ ziyareti
Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş, Meclis Başkanı Mehmet Havalı, NTSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili M. Ali Öbekli, Nevşehirli sanayici iş adamı, Ultaş Dirlik ve Cavit Vergiveren, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar'ı makamında ziyaret etti.
Nevşehir 29.07.2021, 13:33
Nevşehir Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Salaş, Meclis Başkanı Mehmet Havalı, NTSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili M. Ali Öbekli, Nevşehirli sanayici iş adamları Ultaş Dirlik ve Cavit Vergiveren, Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından yayımlanan son kararname ile Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.
Ziyaret günün anısına çekilen fotoğraf ile sona erdi.