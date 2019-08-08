Nevşehirli Hemşehrilerimize Açık Mektup

Bir baba ve memleket sevdalısı bir işadamı olarak çocuklarımın eğitim hayatında karşılaştığım zorluk, kalitesizlik ve çirkinliklerden yola çıkarak 2018-2019 eğitim öğretim yılında Türkiye de sayılı kampüslerden birini yaparak Türkiye’nin en iyi markası Doğa Kolejini şehrimizin hizmetine sundum.Yıllarını özel okulculuğa vermiş yıllarca yöneticilik yapmış ve başarılı olmuş uzman bir yönetim ekibi oluşturdum. Yöneticilerimiz Türkiye’nin dört bir tarafından ve nevşehirimizden alanında çok iyi yetişmiş tecrübeli öğretmenleri Doğa kolejinin onayına sundular. Onlarında onayı ile çok güçlü bir kadro oluşturuldu.

2018 yılında okulumuzu açtık. İstedim ki bu tarihten itibaren Nevşehir’in çocukları para vererek eğitimsizlik satın almasın. Hem özel okulda okuyup hem de aynı okulun öğretmenlerinden evde özel ders alıp aynı zamanda üniversite sınavında barajı bile geçemez durumda kalmasınlar. İstedim ki Nevşehir’in çocukları yıllarca özel okulda okuyup yabancı dilin “y”sini öğrenmeden mezun olmasınlar.

İstedim ki Nevşehir’in velisini kandırmayan , yalan söylemeyen , manipülasyon yapmayan , not şişirmeyen , öğrencilerine ayrımcılık yapmayan , sadece burslu öğrencilerine hizmet edip diğerlerini kenara itmeyen , işportacı pazarı gibi “gel vatandaş gel” mantığıyla tutturabildiği rakamdan kayıt yapmayan , başka okulun öğrencilerini telefonla her gün taciz edip kayda davet etmeyen , 12.sınıfta çeşitli yollarla derece yapacak öğrencileri çalıp, başkasının emeğinin üzerine başarı tabelası asmayan, çalışma mecburiyetini istismar ederek öğretmenlerinin emeğini çalmayan…

Aldığı her öğrencinin ahlaklı yetişmesine,kurallı yaşamayı öğrenmesine,başarılı olmasına,sosyal becerilerini kullanmasına,şımarıklığa varmayan bir özgüvenle gelişmesine katkı sağlayan,ortam hazırlayan, destek olan ve dahi kural ve kutsalları önemseyen bir okul olsun.

Önceliğini para olarak belirlemeyen , şehrin ve ülkenin geleceğine yatırım olan böyle bir okulu 2018 Eylül’ünde açtık. Artık Nevşehir de kaliteden ödün vermeyen, geleceğe dair idealleri olan gerçek bir özel okul var. Hayatımızın birçok bölümünde gördüğümüz ticari yozlaşmışlığın ve kalitesizliğin ve ahlaksızlığın eğitim gibi bir alanda olmayacağı zannı ile eğitimi ve okulu bütün iş alanlarının dışında bir zemine oturtmaya çalıştık. Eğitime ve eğitimciye saygı duyan bir anlayışla işe koyulduk.

Ancak; okulu yapmaya başladığımız günden itibaren maalesef şehrimizde rekabetin diğer alanlardan farklı yapılmadığını , çocuklarımızı emanet ettiğimiz eğitimciler ve eğitim alanında da her türlü karalama kampanyası ve iftiralarla rekabet edilmeye çalışıldığını gördük. Yola çıktığımız andan itibaren okulumuzla alakalı bina bitmez kadro kuramadılar, stjyer öğretmenler almışlar,hastane olacakmış , otel olacakmış , satılmış , öğretmenleri dağılmış , müdürü ayrılmış , kapanıyormuş türünden her hafta yeni bir iftira ile karşılaştık.Karşılaşmaya da devam ediyoruz.

Üretilen bu ve benzeri dedikoduların gerçekle uzaktan yakından alakası olmadığının bilinmesini isterim. Bu dedikoduların bilerek ve kasıtlı üretildiğini biliyoruz. Ve bu dedikoduları üretenlere diyoruz ki keşke karalayarak durdurmak engellemek kendinizce yok etmeye çalışmak yerine kendinizi geliştirme ,örnek alma,yani kalitede yarışma yolunu seçseydiniz. Seçtiğiniz yol hem çok çirkin, ahlaksızca hem de beyhude bir yoldur. Ziira Geçen yıl açtığımız okulumuzda birinci yılımızı tamamladık. Daha ilk yılında öğretmeni ,öğrencisi ,velisi, çalışanı ile mutlu, huzurlu,büyük bir aile olduk.Gerek akademik alanda dersi, etüdü, sınavı ile gerek yabancı dilde konuşmaya başlayan öğrencilerimizle , gerek sosyal çalışmalarda yirmi kulüp ve atölye ile güvenliği ,takibi, hijyeni, yemekleri ile Nevşehir’e yakışanı yaptığımızı ve yepyeni bir kalite getirdiğimizi , bu kaliteyi yaşayan öğrencimiz ve velilerimiz biliyorlar.

Öyle ki mevcut öğrencilerimizin %98’inin kaydını yenilerken önümüzdeki yılın kayıtları Nevşehir’imizin teveccühü ile devam etmektedir.Bu yıl mevcudumuzu ikiye katlamış vaziyette eğitim öğretim yolunda sağlam adımlarla ilerliyoruz.

Sevgili Nevşehirliler;

Şunun bilinmesini isterim Doğa Koleji olarak , Nevşehir’in geleceğine damga vurmak için geldik. Bazılarının rüyasında gördüğü gibi gitmeye de satmaya da hiç niyetimiz yok. Hayal görenler , kıskananlar , geleceklerinden endişeye düşenler kusura bakmasınlar. Acaba yıpratırmıyız , acaba yıkarmıyız diye düşünüp dedikodu üretenler, iftira atanlar birgün kendi ürettiklerinde boğulup varlığımızı , başarımızı , geleceğin belirleyicisinin Doğa Koleji olduğunu kabul etmek zorunda kalacaklardır. Halis Uluer olarak Rabbim bana girdiğim her işte başarılı olmayı nasip etti. Yaptığım hiçbir işte başarısız olmadım şükürler olsun.

Okul benim için bir ticaret değil, sıradan bir iş değil. Şehrimizin ve ülkemizin geleceğine onyıllar boyu hizmet edecek geriye bırakacağım en büyük mirasım ve sevdamdır.

PES ETMEYE HİÇ NİYETİM YOK…

YAPTIKLARIMIZ YAPACAKLARIMIZIN TEMİNATIDIR.

Sevgi , saygı ve muhabbetle kalın…

Halis ULUER

Güncelleme Tarihi: 08 Ağustos 2019, 19:09