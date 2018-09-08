Nevşehirli hacılar kutsal topraklardan dönmeye başladı

Hac ibadetini yapmak üzere Suudi Arabistan’a giden Nevşehir 1. kafile hacıları, hac farizasını yerine getirerek kutsal topraklardan yurda döndü.

Hac ibadetini tamamlayarak Nevşehir Kapadokya Havalimanına dönüş yapan hacıları aileleri ve yakınları sevgi ve heyecanla karşıladı. Yolculuklarında herhangi bir sıkıntı yaşamadıklarını söyleyen hacılar, kutsal topraklara Diyanet İşleri Başkanlığı’nın organizasyonu ile gittiklerini, hac farizasını sıkıntısız olarak yerine getirdiklerini, beraberindeki kafile başkanı ve din görevlilerinin kendilerine her konuda yardımcı olduklarını söylediler ve teşekkür etti.

Hacılar, Havalimanında kendilerini karşılayan İl Müftülüğü personeline, emniyet güçlerine, havalimanı görevlilerine gösterdikleri güler yüz ve yardımlarından dolayı teşekkür ederken, güvenli bir şekilde kendilerini Nevşehir’e getiren uçuş ekibine de teşekkür ettiler.