Nevşehirli Gençler İçin Online Eğitim

Nevşehir’de mesleki eğitimde bir marka haline gelen Kapadokya Eğitim Merkezi (KAPEM), yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede normalleşme süreci ile birlikte daha fazla gence ulaşmak, gençlerin kişisel gelişimlerine katkı sunarak meslek edinmelerini sağlamak amacıyla Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi ile birlikte online eğitimlere başladı.

Proje kapsamında KAPEM eğitmenleri tarafından İngilizce, Osmanlı Türkçesi, Diksiyon, Web Tasarım ve Grafik Tasarım branşlarında Nevşehirli gençler için online eğitim düzenleniyor.

Nevşehir Belediyesi’nin yeni web tv kanalı olan tvnev ekranlarından her gün canlı yayınlanacak olan derslere dileyen öğrenciler Nevşehir Belediyesi, Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi ve KAPEM’in web sitelerindeki linklerden de ulaşabilecek.

Ekim ayına kadar sürecek olan online eğitimlere katılan gençlere katılım sertifikası verilecek.