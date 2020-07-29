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Nevşehirli Gençler İçin Online Eğitim
Nevşehir Belediyesi ve Gençlik Merkezi tarafından Nevşehirli gençler için online eğitim düzenleniyor. Kapadokya Eğitim Merkezi (KAPEM)’in eğitmenleri tarafından 5 farklı branşta verilen eğitimleri gençler Nevşehir Belediyesi’nin yeni web tv kanalı tvnev ekranlarından canlı yayında izleyebilecek.
Nevşehir 29.07.2020, 11:07
Nevşehir’de mesleki eğitimde bir marka haline gelen Kapadokya Eğitim Merkezi (KAPEM), yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede normalleşme süreci ile birlikte daha fazla gence ulaşmak, gençlerin kişisel gelişimlerine katkı sunarak meslek edinmelerini sağlamak amacıyla Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi ile birlikte online eğitimlere başladı.
Proje kapsamında KAPEM eğitmenleri tarafından İngilizce, Osmanlı Türkçesi, Diksiyon, Web Tasarım ve Grafik Tasarım branşlarında Nevşehirli gençler için online eğitim düzenleniyor.
Ekim ayına kadar sürecek olan online eğitimlere katılan gençlere katılım sertifikası verilecek.