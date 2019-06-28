Nevşehirli gençler 15 Temmuz şehitleri anısına Hasandağı’na tırmanacak

Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek olan etkinlikle, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri anısına Hasandağı’na zirve tırmanışı yapılacak.
Etkinliğe katılacak olan gençlere teşekkür eden Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı: “15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla tüm Türkiye’de olduğu gibi şehrimizde de çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Bu kapsamda belediyemiz organizasyonun da gençlerimiz Hasandağı’nın zirvesine tırmanacak. Amacımız, 15 Temmuz Günü Şehit olan 249 Vatan Evladına ve tüm Şehitlerimize saygı ve şükranlarımızı sunmak ve onları yâd etmektir. Aynı şekilde bu ihanet gecesini milletimize unutturmamak, milletimizi bunun gibi ihanetlere, hainliklere karşı diri tutmak, canlı tutmak.” dedi.