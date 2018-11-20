Nevşehirli Genç YouTuber'lardan Nevşehirspor Maçının Öyküsü

Yaklaşık 1 hafta boyunca kurgusunu yapıp, üzerinde çalıştıkları, Nevşehirspor ile Ergene Velimeşespor maçının öyküsünü hazırladılar.



Kendi çabalarıyla maç öncesi davet ilanı yapıp, maçtan önce ki gün Gazi Stadyumundan görüntüler hazırlayarak, maç günü de takımın tesislerden çıkışını, takım otobüsünün yoldaki görüntülerini, antrenmandan kareleri, stadın atmosferini, maçtan görüntüleri ve maç sonu galibiyet coşkusunu harika bir video ile birleştirdiler. Sonunda ise;

#Plaka50ŞampiyonBelli diyerek noktaladılar.



Haydi Nevşehir sevdalıları o zaman videoyu sonuna kadar izleyip, memleketinin aşığı bu gençlere abone olarak destek verelim.



İyi seyirler...