Nevşehirli Genç Uçak Mühendisi Kariyer Basamaklarını Liseli Öğrencilere Aktardı

Genç Mühendis 3 ayrı program ile öğrencilere tecrübelerini anlattı.

Kesekçi “ İlk olarak 9 ve 10. Sınıf öğrencilerine çalışma disiplini, hedef belirleme ve hedefe kilitlenme, Milli ve Yerli Savunma Sanayi Sistemleri, İHA, SİHA gibi hava araçları hakkında tecrübelerini aktardı, okul öğrencilerinin eğitim hayatına dair soruları üzerine üniversitelerin önemi hakkında da bir profil çizdi.

İkinci olarak 11. Sınıf öğrencilerine özel bir oturumla, okulumuzun mühendislik kulübü öğrencileriyle, soru cevap şeklinde fikir alış verişinde bulundu. Son olarak okulumuz teknoloji takımı ile dar kapsamlı bir oturum gerçekleştirerek öğrencilere devam eden projeler hakkında, roket yapımı, İHA yapımı ve Teknofest üzerine sohbet etti.

Nevşehir Recep Tayyip Erdoğan Fen ve Sosyal Bilimler Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Müdürü Veli Sağır da “Proje gereği belirli aralıklarla kariyer günleri düzenlediklerini bildirdi.

Sağır; “Bu günlerde Nevşehir’in yetiştirdiği ve önemli yerlere gelmiş her alanda kendini yetiştirmiş akademisyen, öğretmen, mühendis, doktor, üst düzey yöneticilerimizi ve bilim adamlarımızı okulumuzda misafir ederek, öğrencilerimizle buluşturup, ufuklarını açmak, bilgi ve tecrübelerini paylaşmalarını sağlamaktır. Bu kapsamda bugünde davetimizi kırmayarak, Okulumuza gelerek, Milli ve Yerli Teknoloji ile üretilen son teknolojik araçlar ve projeler hakkındaki fikirlerini öğrencilerimizle paylaşan, ülkemizin yetiştirdiği genç mühendisimiz Tarık Kesekçi’ye teşekkür ediyor, çıktığı bu yolda yol açıklığı diliyoruz.” dedi.