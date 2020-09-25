Nevşehirli genç sporcuları milli takım seçmeleri için Trabzon’da
Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü atletleri, Romanya’da gerçekleştirilecek olan Balkan Şampiyonası öncesinde milli takım seçmeleri için Trabzon’a gitti.
Ekim ayında Romanya’da gerçekleştirilecek olan Balkan Dağ Koşusu Şampiyonası için Türk Milli Takımı’nın belirleneceği seçmeler 26 Eylül Cumartesi günü Trabzon’da gerçekleştirilecek.
Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün Atletizm Antrenörü Hakan Köstekçi nezaretinde hazırlıklarını tamamlayarak Trabzon’a giden genç sporcular burada ilk 6 dereceye girmeleri durumunda Balkan Şampiyonası’nda Ay-yıldızlı formayı giyecek.
Bu arada Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Atletizm Takım Antrenörü Hakan Köstekçi’de 12-13 Eylül tarihinde İstanbul’da yapılan Gençler Balkan Atletizm Şampiyonası için milli davet almış ve Türk Milli Takımı kadrosunda şehrimizi ve ülkemizi temsil etmişti.