Nevşehirli çocuklar bu hafta sonu ‘İksir’ adlı animasyon filmini izleyecek
Nevşehirli Çocuklar, Sevilen Şarkici Keremcem İle Cansu Tosun'un Rol Aldığı ‘iksir’ Adlı Çocuk Sinemasını Bu Hafta Sonu Ücretsiz Olarak İzleyebilecek.
Nevşehirli çocuklar, sevilen şarkıcı Keremcem ile Cansu Tosun’un rol aldığı ‘İksir’ adlı çocuk sinemasını bu hafta sonu ücretsiz olarak izleyebilecek.
Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Çocuk Filmleri Kuşağı’ başlıyor. Belediye Başkanı Rasim Arı’nın tüm çocuklara hediyesi olan ve çocukları sevilen animasyon filmleri ile buluşturacak etkinlikte ilk olarak ‘İksir’ adlı çocuk filmi gösterilecek.
Başrolünde sevilen şarkıcı Keremcem ile Cansu Tosun’un yer aldığı film, Türkiye sinemasında ilk kez gerçek kişiler ve animasyon karakterlerini aynı filmde buluşturuyor.
Tamamen Türkiye yapımı olan ve animasyon çalışmaları bir yıllık bir çalışma sürecinde tamamlanan ’İksir’ in diğer önemli isimleri ise Oğuz Oktay, Seda Güven, Bülent Şakrak ve Bülent Çolak gibi deneyimli isimler yer alıyor.