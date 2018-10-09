Nevşehirli Akademisyen hızlı ve nitelikli değişimin mimarlarından

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi ASKİ Genel Müdürlüğü’nün üstün çabalarıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından rekor bir sürede yapımı tamamlanarak, hizmete açılan yeni kavşaklar, başkent trafiğine büyük katkı sağlıyor. Ankara’nın dört bir tarafında açılan kavşaklarda altyapı yatırımları ASKİ tarafından hızla yapılıyor. 20 yıla yakın süredir İstanbul, Kayseri, Malatya ve Ankara’da yaptığı etkin ve nitelikli projelerle bir farkındalık oluşturan Nevşehirli Doç. Dr. Özgür Özdemir, özellikle Başkent Ankara’da yaşanan bu hızlı ve nitelikli değişimin mimarlarından birisi. ASKİ Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Doç. Dr. Özgür Özdemir, ortaya koyduğu projelerle alt yapı ve üst yapıya büyük destek ve katkı sağlıyor. İyi bir eğitim geçmişi ile mesleği ve yaptığı hizmetler düşünüldüğünde Doç. Dr. Özgür Özdemir’in Nevşehirli bir bürokrat olarak büyük beğeni ve takdir topladığı ifade ediliyor. Nitelikli bir cv’ye sahip olan Dr. Özdemir liyakat sahibi bir kimlikle verilen görevleri en iyi şartlarda yerine getirmenin haklı gururunu temsiliyet makamıyla yaşıyor. Yapılan etkin projelerle Başkent Ankara’ya nefes aldıran eski ve yeni kavşaklarda, Altyapı çalışmaları ASKİ ile güvence altına alınıyor.

AKAY'DAKİ ALTYAPI TAMAM

Yılların tecrübesi Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi ASKİ Genel Müdürü Prof. Dr. Cumali Kınacı’nın önderliğinde ekip çalışmasıyla çıkan güzel projeler Ankara’ya değer katıyor. Prof. Dr. Cumali Kınacı liderliğinde hizmette çıtayı daha da yukarı taşıyan ASKİ Ankara’nın altyapı gelişimine ciddi katkılar sağlıyor. Kış ayları öncesi başkentteki sel baskınlarının önüne geçecek önemli bir çalışmayı tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, tespit ettiği 15 ayrı noktada içme suyu ve yağmur suyu hattı yenileme çalışmalarına hız verip öncelikle Akay Kavşağı'ndaki çalışmaları okullar açılmadan tamamladı. Bölgenin hassas bir nokta olması sebebiyle, itinalı ve özenli bir çalışma yürüten ekiplerin geceli gündüzlü yoğun mesaisi sonucu Akay Kavşağı trafiğe açıldı.

DR. ÖZGÜR ÖZDEMİR’İN KATKI VE BAŞARILARI

Nevşehir Belediyesi’nin AB Yüksek Maliyetli Çevresel yatırımların planlanması projesi kapsamında yürütülen Nevşehir Atık Su Arıtma Tesisi projesi için kontrollük ve danışmanlık ihalesi değerlendirme toplantısında İngilizce bilgisi yüksek ve atık su arıtma tesisi konusunda tecrübesiyle katkı sağlayan Nevşehirli Akademisyen Doç. Dr. Özgür Özdemir, dönemin Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver tarafından teknik yardım hizmetleri kapsamında teşekkür belgesi ile ödüllendirilmişti. Haber: Mehmet Karaca