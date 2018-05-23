'Nevşehir’in yiğit ülkücülerine destek olun'

Bengü Türk Genel Yayın Yönetmeni Metin Özkan Hilal Etkisi adlı programda, Ülkü Ocakları Nevşehir İl Başkanlığının mülk edinme kampanyasını ele alarak, Nevşehirli ülkücülere övgüler yağdırdı.

Ülkü Ocakları Nevşehir İl Başkanlığı tarafından 2 hafta başlatılan “Bir tuğlada sen koy” sloganı ile başlatılan mülk edinme kampanyasına başta Nevşehir halkı olmak üzere, ünlü ses sanatçıları, siyasetçiler, ulusal ve yerel haber kanallarından destek yağdı.

Ülkü Ocakları Nevşehir İl Başkanı Ali Türker öncülüğünde başlatılan bu anlamlı kampanyaya bir destek te Bengü Türk Genel Yayın Yönetmeni Metin Özkan’dan geldi.

Hilal Etkisi programında Nevşehir Ülkü Ocaklarına destek isteyen Metin Özkan, Kiralık binada oturan ülkücülerimiz kendi binalarına taşınmak istiyorlar. Bu aslan parçaları, ülkücü kardeşlerimiz, gerçekten vatan, millet sevdasında olan, ülkesini ve ülküsünün bilincinde olan, davanın ne demek olduğunu iyi bilen, Beni listede bire değil de, 5’e yazdı diye davasına sırtını dönmeyen gerçek vatansever, bu bayrağın üstünde yaşamaktan onur duyan ülkücü camiamıza desteklerinizi istiyorum. Nevşehir Ülkü Ocaklarının bu kampanyasını çok takdir ettim. Bende Bengü Türk aracılığıyla sadece Nevşehir değil, çevre illerden de kardeşlerimize destek olmalarını istiyorum. Benimde desteğim sonsuzdur. Bengü Türk onların her zaman arkasındadır. Allah yardımcıları olsun. Mübarek ramazan ayının yüzü suyu hürmetine bekledikleri yardımları alacaklarına inanıyorum.” dedi.