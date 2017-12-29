Nevşehir’in Özel Kalem Müdürüne Veda Programı Düzenlendi

Programa Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Vali Yardımcıları Ahmet Soley, Nevzat Sinan, Hasan Erkal ile Valilik müdürleri ve personelleri katıldı.

Kendisi için düzenlenen veda programında bir konuşma yapan Nurettin Öğünlü, uzun süredir birlikte görev yaptığı tüm çalışma arkadaşlarına hakkını helal ederek, kendilerinden de helallik istedi.

Nurettin Öğünlü’ nün memuriyet süresince başarılı bir çalışan olduğunu ifade eden Vali Aktaş, “Nurettin Bey 41 yıllık memuriyet hayatında 33 yıl Özel Kalem Müdürlüğü yapmış, birçok valiyle çalışmış bir arkadaşımız. Kendisine yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ediyoruz. Emeklilik hayatında ailesiyle mutlu huzurlu günler diliyoruz. Allah herkese sağlık, sıhhat içinde bir emeklilik nasip etsin ayrıca herkesin yeni yılını tebrik ediyorum.”dedi.

Vali Aktaş, emekli olan Özel Kalem Müdürü Nurettin Öğünlü’ye yapmış olduğu hizmetlerden dolayı başarı belgesi verdi.

Daha sonra Nurettin Öğünlü tarafından kesilen veda pastasının ardından vedalaşma gerçekleştirildi.