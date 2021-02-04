Türkiye İstatistik Kurumu Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla Nevşehir’in nüfusunun 304 bin 962 olduğu açıklandı.TÜİK Nevşehir Bölge Müdürlüğü tarafından adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre Nevşehir, Niğde, Kırşehir, Aksaray ve Kırıkkale illerinin 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla nüfusları açıklandı. TÜİK Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Nevşehir’in 2020 nüfusu 151 bin 134 erkek, 153 bin 828 kadın olmak üzere toplam nüfusunun 304 bin 962 olduğu açıklandı. TÜİK tarafından açıklamaya göre, Aksaray’ın nüfusu 423 bin 11, Niğde’nin 362 bin 071, Kırşehir’in 243 bin 42 ve Kırıkkale’nin nüfusunun ise 278 bin 703 olduğu açıklandı.