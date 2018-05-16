Nevşehir’in kupa canavarları

NEVŞEHİR(MHA) Nevşehir futbol il temsilciliği, Amatör spor kulüpleri federasyonu başkanlığı ve Gençlik Hizmetleri ve spor il müdürlüğünce düzenlenen 5 ligin tamamında kupaları kazanan Nevşehir Spor GK’nın bu başarısı ilerleyen yıllarda 3. Lige çıkan kırmızı beyazlı takım içinde umut verici bir gelişme.

Alt yapı antrenörleri Şakir Topoğlu, Mustafa Kaya ve İbrahim Çakır’ın yanı sıra alt yapı sorumlusu Şenol Ünal’ın elde ettikleri bu başarı kulüp yönetiminin alt yapı liglerine verdiği öneminde adeta bir göstergesi durumunda.

U-14, U-15, U-16, U-17 ve U-19 futbol liglerinde kazanılan şampiyonlukların tesadüfi olmadığını söyleyen tecrübeli antrenör Şakir Topoğlu, önümüzdeki yıllarda Nevşehir Spor’un başarısında önemli rol oynayacak olan futbolcuların yetiştiği bu liglerden çok kaliteli futbolcuların çıkacağına inandıklarını belirtirken, bu futbolcuların zamanla Nevşehir Spor’un A takımında şehrin kendi değerlerini yükseltebilmek için top koşturacaklarını dile getirdi.

Bu başarının elde edilmesinde emeği geçen başta Kulüp başkanı ve yönetimine teşekkür eden Şakir Topoğlu, alt yapı sorumlusu ve antrenör arkadaşlarının da başarıda büyük emeklerinin bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Kaynak: Manşet Haber Ajansı (MHA)