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Nevşehir’in interneti en aktif kullanan iki siyasetçisi 

Nevşehir’de seçim dönemlerinde genelde dikkat çeken siyasetçilerin, adayların kişisel web siteleri ne yazık ki seçim sonrasında “Seçim bitti, hadi eyvallah” mantığıyla kapatılıyor.

Nevşehir 07.12.2019, 10:06 07.12.2019, 11:00
Nevşehir’in interneti en aktif kullanan iki siyasetçisi 
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Ancak iki isim var ki onlar kişisel web siteleri ve sosyal medyayı da en aktif şekilde kullanmaya devam ediyor. 
Ekim 2017’de göreve getirilen AK Partinin Türkiye’nin ve Nevşehir’in en genç il başkanlarından biri olan M. Rauf Yanar ve son yerel seçimlerde göreve seçilen Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, internet ortamındaki tüm sosyal ağları en etkin şekilde kullanmalarının yanı sıra kişisel web siteleriyle de diğer siyasetçilerin bir adım önünde. 
Nevşehir’de bazı siyasetçiler sadece sosyal ağları kullanıp seslerini duyurmaya çalışırken, Başkan Yanar ve Arı kişisel web siteleriyle de önemli bir farkındalığa imza atmayı sürdürüyorlar. Hatırlatalım AK Parti İl Başkanının kişisel web sitesi http://mustafaraufyanar.com/, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın kişisel web adresi ise http://rasimari.com/

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