Nevşehir’in geleceğine yön veriyor

NEVŞEHİR(MHA) 2019-2020 Eğitim öğretim döneminden itibaren hizmet vermeye başlayan eğitim yuvasında geleceğin imarları çocuklarımıza son derece hijyenik koşullarda eğitim veriliyor.

Bölgenin en büyük ve en modern Anaokulu, Özel Altınyıldız Anaokulu ve Kreşi Yönetici ve öğretmen kadrosu ile hizmet vermeyi sürdürüyor.



330 Öğrenci kapasitesinde olan okul öncesi tesislerinde; Spor salonu, cep sinema, teknoloji sınıfları, montessori sınıfları, uygulama mutfakları, dev oyun salonları, 2 bin metre kare bahçe ve açık-kapalı oyun alanları yer alıyor.Kapalı ısıtmalı yüzme havuzundan da yararlanacak Altınyıldız Anaokulu ve Kreş öğrencileri, tecrübeli ve başarılı öğretmen kadrosuna emanet edildi. Özel Altınyıldız Anaokulu ve Kreş öğretim kadrosu da oldukça zengin.