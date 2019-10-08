Son Dakika
Nevşehir’in geleceğine yön veriyor
Son yıllarda Nevşehir eğitimine çok büyük katkılar sağlayan Özel Altınyıldız Eğitim Kurumları ailesinin ilimize kazandırdığı yeni eğitim yuvası, Özel Altınyıldız Ana Okulu eğitime duyarlı herkesin büyük beğenisini topluyor.
Nevşehir 08.10.2019, 13:18
NEVŞEHİR(MHA) 2019-2020 Eğitim öğretim döneminden itibaren hizmet vermeye başlayan eğitim yuvasında geleceğin imarları çocuklarımıza son derece hijyenik koşullarda eğitim veriliyor.
Bölgenin en büyük ve en modern Anaokulu, Özel Altınyıldız Anaokulu ve Kreşi Yönetici ve öğretmen kadrosu ile hizmet vermeyi sürdürüyor.
Kapalı ısıtmalı yüzme havuzundan da yararlanacak Altınyıldız Anaokulu ve Kreş öğrencileri, tecrübeli ve başarılı öğretmen kadrosuna emanet edildi. Özel Altınyıldız Anaokulu ve Kreş öğretim kadrosu da oldukça zengin.
25°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 08 Ekim 2019
|İmsak
|05:16
|Güneş
|06:37
|Öğle
|12:34
|İkindi
|15:47
|Akşam
|18:20
|Yatsı
|19:36